Les diverses enquêtes réalisées depuis le début de la crise du Covid par Sciensano ou des universités laissent penser que cette crise n’a eu qu’un faible impact sur les consommateurs de substances psychoactives. Mais ces études ont été, basées sur des sondages par Internet. Sondages par définition biaisés parce que toutes les couches sociales n’y participent pas et parce qu’il y a toujours un écart entre ce qu’on déclare, teinté de déni par exemple, et la réalité.

Dans quelques jours, Eurotox, l’Observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles, diffusera son tableau de bord 2020. Nous avons déjà pu le consulter. Un dossier complet y est consacré à la crise du Covid et son impact sur les consommations. Et les constats tirés, sur base d’une enquête, plus proche des réalités du terrain, sont autrement plus alarmistes.

(...)