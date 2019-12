L’ecstasy est en hausse constante en Belgique aussi (voir ci-contre). Pour Eurotox comme pour Infor-Drogues, axer sur la prévention est évidemment utile mais on doit aussi aider à la réduction des risques. " Il faut arrêter de penser que diffuser l’information incite à la consommation ", établit Michaël Hogge.

La MDMA est un psychostimulant (comme la cocaïne et les amphétamines) qui va augmenter le métabolisme : " On ne ressent plus de fatigue, ni de faim par exemple. Cela modifie les perceptions en ayant un effet empathogène ."

Le mieux à faire ?