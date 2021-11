Cette étude démontre que l’efficacité des vaccins contre la contamination a diminué de moitié en huit mois, de l’ordre de 86,4 % à 13,1 % pour le vaccin Janssen, de 89,2 % à 58 % pour le vaccin Moderna et de 86,9 % à 43,3 % pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Toutefois, il n’y a pas de diminution de la protection contre le risque de décès.



"Cela dépend de la nature du vaccin, du type de variant qui apparaît et du délai, souligne Jean-Michel Dogné, membre de la task force vaccination. On voit qu’avec le variant Delta, on a une excellente efficacité sur minimum six mois. Néanmoins, avec le temps, on peut perdre en efficacité par rapport aux formes moins sévères avec différents vaccins dans le temps, notamment sur la réponse immunitaire concernant les infections. Il faut également dire que la diminution est relative et modérée dans le temps, il s’agit plutôt des formes moins sévères. Pour les vaccins non Arn, la diminution de l’efficacité dans le temps se fait après six mois, ce qui a amené les États-Unis à proposer une autre dose de Janssen pour les personnes concernées ou via un vaccin Arn. Il n’y a pas d’incompatibilité entre les vaccins, la possibilité du ‘mix matching’ (ou vaccination hétérologue) existe. On peut tout à fait administrer une dose supplémentaire d’un autre vaccin".