La vaccination est considérée comme l'un des plus grands progrès de la médecine. Pourtant, 36% des Belges sont prêts à se faire vacciner "le plus vite possible" contre le covid et 17% se disent totalement hostiles à toute vaccination, selon un sondage commandé par le quotidien flamand Het Nieuwsblad et révélé cette semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux - notamment des parents de jeunes enfants - à s'interroger sur leur réelle efficacité, voire à y renoncer tout à fait. Alors que la course au vaccin bat son plein dans le monde de la recherche, les annonces successives des sociétés pharmaceutiques comme Pfizer et Moderna sont venues donner la perspective de l’arrivée d’un vaccin. Mais pour que le vaccin puisse être une véritable arme contre le Covid, les experts en santé publique avancent qu'il faudrait alors vacciner largement la population.