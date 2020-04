Yves Coppieters est épidémiologiste et professeur en santé publique à l’ULB. Il revient sur les mesures annoncées par le Conseil national de sécurité.

Globalement, pensez-vous que la Belgique adopte une stratégie prudente au niveau du déconfinement ?

Je pense que la réouverture du 4 mai, avec les merceries, l’industrie et le sport, est prudente. Par contre, je trouve moins raisonnable d’avoir autorisé tous les magasins à rouvrir le 11 mai, sept jours après la première phase du déconfinement. On aurait dû laisser 14 jours entre les différentes phases, comme le préconisaient les experts. Pourquoi ? Les statistiques relatives aux hospitalisations permettront de connaître l’étendue de la seconde vague d’infections provoquée par le déconfinement. Or il s’agit d’un indicateur tardif, puisqu’on est hospitalisé 10 à 15 jours après la contamination. On va donc rouvrir tous les magasins le 11 mai, sans savoir quel est l’impact de la première phase du déconfinement.