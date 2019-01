Santé Des milliers de femmes belges donnent naissance à 40 ans et plus.

Caroline Fontenoy, 39 ans, a annoncé être enceinte de son premier enfant. L’heureuse nouvelle a fait le tour du Web et ravit la principale intéressée. Comme elle, de nombreuses femmes ont leur premier enfant aux alentours de 40 ans. C’est ce que les médecins appellent "grossesse tardive". Pour des raisons professionnelles et/ou privées, elles sont une dizaine de milliers à annoncer l’arrivée de leur bébé à plus de 35 ans. Selon Statbel, "l’âge moyen de la mère à la naissance de son enfant continue de progresser lentement : 30,5 ans au niveau national. Pour la première naissance, l’évolution est semblable, même si un peu plus lente encore : 28,7 ans pour l’ensemble du pays, 29,8 ans pour Bruxelles-Capitale, 28,8 ans pour la Région flamande et 28,2 ans pour la Région wallonne".