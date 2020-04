Après trois semaines de confinement et l’apparition récente de nouveaux symptômes dermatologiques, pas mal de personnes commencent à s’inquiéter peut-être plus que de raison : l’ont-ils ? L’ont-ils eu ? Le docteur Thomas Orban, président du Collège de médecine générale francophone et président de la Société scientifique de médecine générale, refait le tour de tous les symptômes identifiés. Il précise que "80 % des personnes touchées (et non asymptomatiques) vont développer des symptômes banals et bénins…"

(...)