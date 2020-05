Le discours prononcé par le secrétaire général des Nations unies, le 15 avril dernier, partait d’un constat clair : "" La majorité des scientifiques semblent d’accord sur ce point. Énormément de moyens physiques et financiers ont été débloqués à l’échelle internationale pour développer le fameux sésame, et si personne n’ose encore crier victoire, c’est essentiellement la question du délai de livraison qui semble désormais faire débat sur la place publique. L’OMS estime qu’aucun résultat convaincant ne sera disponibleLes spécialistes préfèrent se référer à une période de dix-huit mois et les fanfaronnades du président américain, qui se ditpour la mise en circulation d’un vaccin en 2020, semblent, comme souvent, scientifiquement hors de propos.

Pas la même situation que le VIH

(...)