Migraines, stress, hypertension, les maux de tête nous accompagnent. Souvent, on ne pense qu’à prendre un anti-douleur pour que cela passe avec plus ou moins de succès. Et en fait, on attend que cela passe.

Il existe cependant d’autres techniques qui permettent de réduire, voire de faire disparaître les maux de tête. De plus en plus connues chez nous, les huiles essentielles ont un effet sur les douleurs crâniennes, en agissant sur les vaisseaux sanguins pour les dilater et réduire les tensions situées au niveau de la tête. Les alliées des personnes qui en souffrent : la menthe poivrée, la camomille romaine et la lavande fine. Tenté ? Mélangez deux gouttes de menthe poivrée dans un peu d’huile et massez les tempes, le front et la base de la nuque.

Venant tout droit de la médecine traditionnelle chinoise, on peut aussi essayer l’acupression. Pas convaincu de l’efficacité d’une médecine qui se base sur l’individu et non sur la science ? Le débat est de plus en plus important au sein des instances médicales. En mai 2019, l’assemblée mondiale de l’OMS a tout de même adopté "un nouveau classement international des maladies, bible des médecins dans le monde, qui reconnaît la définition chinoise de certaines affections, offrant ainsi une légitimité inédite à la discipline", explique le journal français Libération.

Il existe six points d’acupression que l’on peut masser durant environ une minute avec des pressions légères ou des mouvements circulaires et qui soulagent là encore la douleur. Il suffit de repérer ces points dont le plus connu est le point du troisième œil (dit Yin Tang) qui se trouve entre les sourcils.

À la pointe intérieure des sourcils se trouvent également deux points à masser une minute qui soulagent aussi le nez qui coule. (Point Zan Zhu)

Au niveau des sinus, dans la cavité de la partie inférieure de la pommette se situent deux points dont le massage fait aussi du bien en cas de stress. Ce sont les points Yin Xiang.

Enfin, au-dessus de l’oreille vers le haut du crâne, on trouve un petit creux qu’on massera circulairement ou par pression pour soulager les douleurs des tempes et la fatigue des yeux. On les appelle point Shuai Gu.

Plus facile encore à masser, les points He Gu sont symétriques, placés entre le pouce et l’index. Les masser diminuerait le mal de dos et des mâchoires, et la tension dans le corps.

On peut aussi se laisser tenter par la stimulation du point Feng Fu par un simple glaçon ! Allongez-vous à jeun ou le soir avant d’aller dormir, posez le glaçon sur le petit point situé à l’arrière de la tête, sous le crâne, au niveau de la séparation entre le cou et la tête et restez tranquille 20 minutes. Cela libère les endorphines !

Se soigner naturellement, cela marche aussi pour les maux de gorge, comme le montre la vidéo ci-dessus.