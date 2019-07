Testée sous forme de compléments alimentaires, elle permettrait de réduire les risques cardiovasculaires

L’intestin humain est un microbiote aussi complexe qu’animé : plus de 100.000 milliards de bactéries y cohabitent. Certaines peuvent être néfastes pour l’individu si elles sont en trop grand nombre. D’autres peuvent, au contraire, être particulièrement bénéfiques pour la santé. C’est notamment le cas de l’akkermansia mucuniphila.

C’est du moins ce qu’il ressort d’une étude menée par Patrice Cani pour le compte de l’Institut de recherche pharmaceutique de l’UCLouvain. Une étude dont le point de départ remonte à 2004, date de la découverte de la bactérie par le professeur Willem de Vos de l’Université de Wageningen, aux Pays-Bas. Trois ans plus tard, le professeur Patrice Cani et son équipe découvraient que la présence de cette bactérie était capable de limiter l’obésité et le diabète de type 2 chez la souris. Et qu’elle se trouvait en présence très réduite dans l’intestin des personnes atteintes d’obésité, de diabète de type 2 ou même d’inflammation de l’intestin, alors qu’elle était présente en bien plus grand nombre chez les individus en meilleure santé.

(...)