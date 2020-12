Pour le docteur Orban, la Belgique n’a pas assez investi dans la prévention psychosociale.

Ces dernières semaines, le docteur Orban a vu défiler les patients pour cause de troubles psychologiques, des maux qui peuvent aller de la simple anxiété à la dépression nerveuse. "On sent bien que la toile de fond est beaucoup plus faite d’anxiété, car on ne voit pas très bien l’avenir. De plus, les difficultés sont nombreuses et se multiplient. Elles peuvent être personnelles, relationnelles ou liées à une perte d’emploi. Tout cela a un impact non négligeable sur le moral des gens et déjà que ce n’était pas très bon avant, c’est encore pire aujourd’hui", développe le président de la société de médecine générale.