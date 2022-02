En ce moment, on a tous des raisons d’être fatigués : entre le Covid, le froid et le gris, c’est bien normal. "Il ne faut pas négliger la fatigue saisonnière qui s’installe de septembre à mars. La baisse du temps d’ensoleillement entraîne des modifications hormonales, le corps produit davantage de mélatonine, l’hormone qui intervient dans le cycle du sommeil et moins de cortisol. Ce qui produit une fatigue superficielle", explique Cathy Assenheim, psychologue clinicienne, spécialisée en neuropsychologie et auteure du livre Je suis épuisé.e (De Boek).

(...)