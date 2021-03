"La campagne de vaccination montre de plus en plus ses effets. Mais le virus circule encore beaucoup. Malgré la baisse des décès chez les plus de 85 ans, nous voyons une augmentation des décès chez les personnes de moins de 85 ans", explique Steven Van Gucht qui rappelle qu'il est plus nécessaire que jamais de respecter les mesures afin de contenir les contaminations chez les personnes qui ne sont pas encore vaccinées.

Entre le 23 février et le 1er mars, 2.358,7 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 2% par rapport à la semaine précédente. "Mais depuis quelques jours, les contaminations se stabilisent. On peut donc espérer une baisse dès demain", a analysé le virologue. En Flandre, il y a déjà une légère baisse de 4%, alors qu'à Bruxelles et en Wallonie, il y a une augmentation de respectivement 16% et 8%.

"La tendance change en fonction de l'âge. Les nouvelles contaminations baissent chez les petits enfants, chez les quarantenaires et les cinquantenaires, mais aussi très fortement chez les personnes de plus de 90 ans. Chez les autres groupes d'âge, il y a une augmentation, surtout chez les adolescents", note Steven Van Gucht.

La semaine dernière, 51% des nouveaux cas était dû au variant britannique. "Il est aujourd'hui dominant", souligne l'expert. Les variants sud-africain et brésilien sont également présents sur notre territoire et sont responsables de respectivement 4,4% et 1,9% des nouvelles contaminations. "La troisième vague peut être évitée. Nous faisons beaucoup mieux que d'autres pays européens". Malgré tout, les hospitalisations augmentent, concède le porte-parole flamand. Entre le 26 février et le 4 mars, il y a eu en moyenne 156 admissions à l'hôpital par jour, soit une augmentation de 23% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.906 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 426 patients traités en soins intensifs. "Nous espérons que la stabilisation des contaminations va rapidement se reporter sur les hôpitaux", a-t-il rajouté.

Au niveau des décès, on constate une baisse généralisée, mais encore plus forte chez les résidents de maisons de repos.

Et dans les maisons de repos?

Malgré la circulation du virus, les maisons de repos et de soins restent épargnées, c'est bien entendu grâce à la vaccination. Mais l'expert a aussi tenu à pointer le rôle du personnel des maisons de soins. "Ils ont sans doute vécu la pire année de leur carrière. Espérons qu'ils puissent bénéficier d'un peu de calme", a-t-il déclaré. Les nouveaux cas de Covid dans les maisons de repos ont chuté en Flandre et à Bruxelles, mais pas en Wallonie où ils augmentent encore légèrement. Le nombre d'institutions qui déplorent au moins un cas de Covid ont par contre baissé dans toutes les régions. "Les institutions qui font face à plus de 10 cas en même temps sont de plus en plus rares." Les hospitalisations et les décès dans les maisons de repos et de soins ont également baissé.

Et pour les activités à l'extérieur?

Steven Van Gucht a rappelé que l'élargissement des activités à l'extérieur était sur la table du Comité de concertation. Il a donc tenu à faire le point sur les risques de transmission du virus en plein air. "Être à l'extérieur est plus sûr qu'à l'intérieur", a reprécisé le scientifique. "Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas attraper le virus à l'extérieur." Selon plusieurs études, 5 à 10% des contaminations ont eu lieu à l'extérieur. Cela prouve donc que le risque n'est pas nul, toutefois, il est très diminué.

Pour rappel, le virus se propage par des gouttelettes, grosses ou petites. Les grosses gouttelettes ne se propagent pas très loin. Elles restent à environ 1m, ce qui a servi à placer la distance de sécurité à 1m50. Les petites gouttelettes, elles, peuvent se propager plus loin. Dans les espaces intérieurs, elles peuvent même rester dans l'air, à la manière d'une fumée de cigarette. La meilleure façon de contrecarrer ce phénomène est une bonne aération ou le port d'un masque.