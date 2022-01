On connaissait la grippe. On connaissait le coronavirus. Les autorités israéliennes ont annoncé la semaine dernière qu’une femme enceinte avait été infectée par les deux à la fois. La maladie a dès lors été baptisée "Flurona", contraction du mot grippe en anglais ("flu") et du mot coronavirus ("corona").

Comme le rapporte "The Times of Israel", plus de peur que de mal pour la jeune femme puisque après avoir été prise en charge à l'hôpital Beilinson de Petah Tikva, elle a pu quitter l'établissement en bonne santé jeudi dernier. A noter qu'elle n'était vaccinée ni contre le Covid-19, ni contre la grippe.

Mais faut-il s'inquiéter de ce genre de double infection? Si les autorités israéliennes se penchent actuellement sur la question, rien n'indique jusqu'à présent qu'une infection à la grippe et au coronavirus n'engendre une maladie plus grave. Au "Times of Israël", le professeur Arnon Vizhnitser, directeur du service de gynécologie de l’hôpital Beilinson, déclare: "Les maladies sont les mêmes ; elles sont virales et provoquent des difficultés respiratoires car les deux attaquent les voies respiratoires supérieures."

Ce qui préoccupe davantage par contre en Israël, c'est qu'en devant gérer à la fois une épidémie de grippe et une épidémie de coronavirus, les services hospitaliers ne se retrouvent complètement dépassés.

Pas une première, l'OMS déjà au courant

Ce cas de double infection n'est pas une première dans le monde. En effet, en novembre 2021, "The Atlantic" rapportait qu'un homme, au tout début de l'épidémie de coronavirus en février 2020, avait été testé positif à la fois à la grippe et au Covid.

Comme le relaie le "Parisien", une étude publiée en 2020 dans le "Journal of the American Medical Association" (JAMA) indiquait déjà que des "médecins de plusieurs pays ont signalé des patients testés positifs à la fois pour Covid-19 et pour la grippe".

Et à Wuhan, berceau de l'épidémie de coronavirus, une étude a révélé que 10% des plus de 500 patients hospitalisés pour Covid-19 entre le 28 janvier et le 18 février 2020 avaient aussi été testés positifs à la grippe.

L'OMS avait elle même rendu un avis en septembre dernier concernant la possibilité d'être à la fois infecté par la grippe et le coronavirus. "Oui, il est possible d’attraper les deux maladies en même temps", avait-elle indiqué. Avant de livrer quelques conseils: "Le moyen le plus efficace de prévenir l’hospitalisation et les formes graves de la COVID-19 et de la grippe est la vaccination avec les deux vaccins. Continuez également à suivre les mesures de prévention, telles que garder une distance d’au moins 1 mètre avec les autres, porter un masque bien ajusté lorsqu’il n’est pas possible de garder vos distances, éviter les endroits et les environnements bondés et mal ventilés, ouvrir les fenêtres et les portes pour bien ventiler les pièces et vous laver les mains fréquemment."