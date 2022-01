Le pronostic de survie du cancer du poumon dans les cinq ans, dont souffre Florent Pagny, est estimé à 20 %.

Ce mardi 25 janvier, Florent Pagny a annoncé être atteint d’un cancer du poumon et annuler sa tournée. Une nouvelle qui a sonné comme une onde de choc pour les fans et vient rappeler également à quel point ce cancer est des plus dangereux. C’est en effet le deuxième cancer le plus fréquent chez l’homme et le troisième chez la femme. Dans 80 % des cas, il est provoqué par le tabac.