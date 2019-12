La Mutualité chrétienne met en garde contre les frais d’honoraires supplémentaires réclamés par certains hôpitaux.

En matière de soins de santé, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Chaque année, la Mutualité chrétienne sort son baromètre hospitalier et tire le bilan du secteur. Et cette année encore le constat n’est pas glorieux sur certaines matières. On apprend notamment qu’une hospitalisation en chambre double ou commune coûte en moyenne six fois moins cher qu’en chambre individuelle. Une différence qui s’explique par la différence de services, et c’est logique, mais aussi par l’application dans certains hôpitaux des suppléments d’honoraires. Et la facture peut très vite grimper.

