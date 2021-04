La famille souhaite que son corps soit exhumé et qu'une autopsie soient menée car elle "se pose des questions" après le décès soudain de cet homme de 75 ans qui n'avait "aucun antécédent médical" et était "très actif", a expliqué à l'AFP leur avocat Me Paul Latouche, du barreau de Paris.

Les plaignants "ne sont pas dans une démarche accusatrice ou complotiste" et "ne présupposent rien", ils "ne disent pas que c'est le vaccin Pfizer qui est à l'origine du décès", a-t-il précisé. Ils souhaitent "qu'on puisse dans la mesure du possible en expliquer la cause, dans un contexte ou rien ne laissait présager cet arrêt cardiorespiratoire".

Ce Landais, dont a famille souhaite protéger l'identité, est mort le 15 février à son domicile alors qu'il jardinait, selon Me Latouche. Son corps a immédiatement été transporté au funérarium et il a été enterré quatre jours plus tard.

"Aucune expertise médicale n'a été menée sur le corps du défunt", a dit l'avocat. "Il est beaucoup trop tôt pour dire qu'il y a un lien de causalité mais on a une famille qui s'interroge et un corps déjà enterré. On souhaite récupérer des éléments pour que la famille ait des réponses. La temporalité pose question."

Le procureur de Dax Rodolphe Jarry a confirmé à l'AFP avoir reçu une telle plainte vendredi et indiqué qu'une enquête préliminaire allait être ouverte, confiée à la section de recherches de Pau.

"La plainte demande de vérifier un éventuel lien entre ce décès et le fait que douze jours plus tôt il avait reçu une première dose du vaccin Pfizer" contre le Covid-19, a expliqué le procureur, confirmant qu'une exhumation du corps de cet homme né en 1945 était demandée par les plaignants.