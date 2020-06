On voit revenir des patients atteints d’une maladie chronique qu’on n’avait plus vus depuis longtemps, c’est un soulagement", soupire le professeur Andrea Penaloza, chef de service des urgences au sein des cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Par peur de contracter le virus pendant la période la plus critique de l’épidémie de Covid-19, de nombreux patients ont en effet préféré ne pas se rendre aux urgences. Alors que la transmission du virus est à son plus bas en Belgique, les services d’urgence commencent à être de nouveau fréquentés. "On était inquiets de voir une série de patients rester à la maison et laisser empirer leur état. Le taux d’admission fluctue entre 75 et 80 % des chiffres habituels. Il y a encore des gens qui ont des craintes de venir à l’hôpital. Il faut rappeler que nous avons gardé un flux sale, comprenant les patients infectés par le Covid, et un flux propre pour les autres. Ces deux flux séparés doivent rassurer les patients qui ont encore peur d’attraper le virus aux urgences." Le constat est le même à l’hôpital Erasme. "Par rapport à la fréquentation sur la même période l’année passée, nous constatons une baisse située entre 20 et 25 %. Au niveau des cas de Covid-19, on en a de moins en moins. Ça devient presque anecdotique. On voit que les gens reviennent aux urgences pour se faire soigner pour d’autres maladies. On sera bientôt proche d’une fréquentation normale avec les mêmes problèmes qu’avant", indique Marion Garteiser, chargée de communication à l’hôpital Erasme à Bruxelles