Si la pandémie aura permis de médiatiser les problématiques liées à notre santé mentale, les moyens mis à disposition pour se sentir mieux restent confidentiels. Face à cette situation, la docteure et médecin psychiatre Caroline Depuydt a publié un livre pratique et pédagogique, titré Bien dans ma tête grâce aux neurosciences aux éditions Kennes, destiné à toutes celles et ceux qui sont en quête de mieux-être.

Comment vous est venue l’idée de ce livre ?

"L’idée m’est venue pendant la pandémie. J’ai remarqué que les questions de santé mentale étaient mises en avant. On a parlé de fragilité psychologique et on a commencé à libérer la parole, ce que j’ai trouvé très bénéfique. Toutefois, on a relativement peu parlé ni donné d’outils pour se sentir mieux, comment faire pour aller mieux psychologiquement. J’ai donc voulu partager des outils que j’utilise à titre personnel et lors de mes consultations."

