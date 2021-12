Les femmes enceintes intoxiquées doivent être soignées dans un caisson hyperbare.

L’hiver approche avec déjà son lot d’intoxications au monoxyde de carbone, aux issues parfois mortelles. En cause : ce foutu CO qui se fixe sur les globules rouges via la respiration et empêchant ces globules de véhiculer correctement l’oxygène dans l’organisme.

Le week-end dernier, une mère de Saint-Gilles et ses deux bébés ont été hospitalisés. Il y a un peu plus d’un mois, une enfant intoxiquée à Evere est décédée. La veille, la famille de cinq personnes, avait été transférée à l’hôpital. L’empoisonnement a été causé par le chauffe-eau, localisé dans la salle de bains. La pièce était exiguë et ne disposait pas d’une ventilation suffisante.