Une étude menée par l’Université d’Anvers démontre qu’il est possible de réduire le nombre de doses de vaccin gaspillées.

Il est encore difficile de savoir à quel endroit de la chaîne les incidents surviennent le plus concernant le vaccin Pfizer (les autres vaccins étant plus faciles à gérer et passent déjà par un dépôt national), que ce soit au niveau de la livraison, la décongélation, la prise en charge ou encore le transport. Toutefois, on peut supposer que les pertes ne se produisent pas uniquement dans les hubs.