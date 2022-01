Le vétérinaire antivax a été auditionné par la Chambre dans le débat sur le vaccin obligatoire. "Il ne suffit pas de s’autoproclamer expert scientifique pour être un expert scientifique", proteste une cinquantaine de membres notoires de la communauté scientifique.



Pour nourrir le débat concernant la vaccination obligatoire avant une décision attendue en ce mois de février, la Commission de la Santé et de l’Égalité des chances (CSEC) de la Chambre auditionne toute une série d’acteurs du monde scientifique. Parmi ceux-ci, une audition choque plus que les autres : celle de Geert Vanden Bossche, présenté comme “un spécialiste de virologie ayant une expérience professionnelle dans le développement des vaccins.”

Sauf que l’homme est en réalité… vétérinaire de formation ! Et n’est aucunement reconnu par les immunologues et autres virologues dont il affirme exercer la même activité. Une cinquantaine de membres notoires de la communauté scientifique médicale et biomédicale belge ont donc envoyé une lettre ouverte aux membres de la CESC pour leur faire part de leur inquiétude extrême. “Le CV de Mr Vanden Bossche n’indique aucune contribution scientifique académique, biotechnologique ou pharmaceutique significative ou évaluable en matière de médecine humaine, vaccins, immunologie, virologie, ou santé publique. L’absence quasi totale de publications récentes répertoriées dans PubMed en atteste. Ces deux paramètres suffisent à invalider sa qualité d’expert.”