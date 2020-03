Santé Gels hydro-alcooliques, masques… : comment les hôpitaux belges gèrent-ils leurs stocks ? Li.B.

La grogne monte encore chez les pharmaciens et chez certains médecins qui se désolent de ne plus pouvoir se désinfecter les mains avec de l'alcool avant une intervention chirurgicale. " On ne peut plus se désinfecter les mains à l'alcool en salle d'op' à cause de la pénurie de gel, nous alerte-t-on. Et donc, on se désinfecte à l'Hibidil".