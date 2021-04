Georges Dallemagne, député CDH et médecin de formation, est le seul député fédéral à se positionner ouvertement pour une obligation vaccinale. "Il y a une utilisation politique médiocre de Jan Jambon. Et aussi de Bénédicte Linard. Mais il ne faut pas évacuer un fait : même s’il y a une adhésion de plus en plus importante à la vaccination, elle pose encore problème. C’est pourquoi je plaide pour que certaines personnes soient vaccinées de manière obligatoire. Je suis toujours révolté qu’à Bruxelles, du personnel de maison de repos continue à ne pas se faire vacciner pour des raisons imaginaires...