On devient gros et ce faisant, on enflamme son organisme. Martine Fallon explique le principe.

Comme d’habitude, Martine Fallon frappe fort, en n’ayant pas sa langue dans sa poche. "D’après une étude parue dans The Lancet en avril 2016, une personne sur 5 dans le monde devrait être obèse en 2025", assène-t-elle d’emblée. "Ces 20 dernières années, nous avons pris à la louche 4 kilos dans les gencives, dont 2 depuis le déclenchement de la grande crise, allez comprendre pourquoi."

Cette spécialiste de la cuisine énergie propose des box détox (6 jours de repas végétariens, sans gluten, lactose et sucre) à la maison et des stages pour apprendre à cuisiner mieux, gourmand et sensé. C’est-à-dire en...