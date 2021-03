Les entrées en dépression sont de plus en plus nombreuses, comme les séjours à l’hôpital. Des gens ordinaires sans antécédent, des jeunes aussi, basculent, s’alarment les psychiatres.

Les deux confinements, le chômage partiel, les faillites, la privation de loisirs, de lien social, de sport, de voyages, des habitudes "du monde d’avant" disparues ont des conséquences inquiétantes voire parfois dramatiques. "On voit beaucoup de gens inquiets pour leur avenir. Des patients angoissés par leur situation personnelle, financière et professionnelle. On a accueilli de nombreuses personnes issues du secteur de l’Horeca, de la culture mais aussi des indépendants", constate le Pr Deschietere, chef des urgences psychiatriques des cliniques universitaires Saint-Luc.

Des enfants entre 6 et 8 ans pour tentative de suicide

Le service psychiatrique a également recueilli, beaucoup plus que d’habitude, des ados mais aussi des enfants, parfois très, trop jeunes pour se retrouver dans une telle situation de détresse psychologique. "Un jeune patient a été admis du haut de ses six ans. Les parents n’avaient plus aucune maîtrise, il démontait tout chez lui, on a dû l’hospitaliser, c’est très jeune pour ce genre de troubles. On a eu aussi des enfants en état de crise entre 6 et 8 ans pour tentative de suicide, c’est très rare et ce sont des états de détresse impressionnant pour cet âge-là", raconte-t-il.

Il y a quelques jours, c’est un jeune garçon de 9 ans atteint d’autisme qui a été accueilli. "Sans confinement, il n’aurait sûrement pas eu besoin de venir ici. Même si le trouble est là, il est plus fort maintenant. Le confinement a chamboulé ses habitudes, sans école, sans internat, sans activités, il s’est retrouvé à la maison avec sa famille dont le papa était coincé au Maroc. L’ensemble de cette situation faisait que c’était trop pour lui, il devenait violent par moments", détaille le Dr Schuller, décrivant une situation préoccupante aux urgences psychiatriques où tous les milieux sociaux sont représentés.

Mais aussi toutes les tranches d’âge. "On retrouve des personnes âgées entre 85 et plus de 95 ans aussi. Ils disent que tout le monde parle des jeunes mais qu’eux aussi souffrent. Certains sont arrivés en maison de repos en 2020 et pensaient voir leur famille régulièrement mais finalement, il n’en est rien. Ils ont été très affectés par les deux confinements, par le manque d’activités également, et décompensent mentalement aujourd’hui", conclut Gérald Deschietere. Des états dépressifs, de grande anxiété ou des comportements hétéro-agressifs sont également de plus en plus courants dans ces unités.