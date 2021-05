Ce projet pilote dans le suivi des patients infectés par le Covid-19 est mené depuis quelques semaines dans trois hôpitaux wallons sélectionnés par l’Inami (en collaboration avec le KCE, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé) et dans le cadre d’un appel à candidatures lancé en janvier. Dans ce projet, grâce à la technologie disponible, une équipe médicale peut suivre le patient 24/7. Pour quel objectif ? "Diminuer la durée de séjour pour une série de patients qui ont des bons paramètres et libérer des lits d’hôpital, mais surtout réduire la charge de travail pour les hôpitaux, le personnel soignant et les médecins généralistes...