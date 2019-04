Miser sur les aliments riches en potassium

Une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes et graines oléagineuses, en plus d’apporter des antioxydants et des fibres utiles contre l’hypertension artérielle, est source de potassium. Selon une étude de l’université de Caroline du sud de 2017, ce minéral fait baisser la pression artérielle à partir de 4,7 g par jour. On les atteint avec une banane, une poignée de noisettes grillées, une portion de haricots blancs cuisinés avec deux feuilles de kombu japonais, une salade composée de tomates séchées (25 g) et saupoudrée de deux cuillerées à soupe de persil, une assiette de purée de patate douce, deux cafés solubles.

Manger un peu moins

Restriction calorique et jeûne intermittent font baisser la pression, en limitant notamment la prise de poids, fréquente à la ménopause. "Or, quelques kilos en trop suffisent à accélérer le vieillissement des vaisseaux", dit le Pr Claire Mounier-Vehier. Comme il n’est pas facile de compter les calories ingérées, une astuce est d’arrêter les repas avant d’être rassasié. Si votre état de santé vous le permet, tentez le jeûne séquentiel une à deux fois par semaine : il consiste à ne pas manger durant 12 à 16 h, en buvant à volonté eau, tisanes et thé. Le plus simple est de supprimer un repas, par exemple le petit-déjeuner ou le dîner.

Traquer le sel sur les étiquettes