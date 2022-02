Snus : un nom amusant qui recouvre pourtant une réalité bien addictive. Le snus, c’est une poudre de tabac humide à sucer, présentée sous forme de petit sachet blanc. Il s’agit à l’origine d’un mélange de tabac, d’eau, de sel, de carbonate de sodium et d’arômes cuit à la vapeur. Sauf qu’aujourd’hui, on a enlevé le tabac pour n’en garder que la nicotine. On place le snus entre la gencive et la lèvre supérieure. Là où des millions de petits vaisseaux sanguins vont en absorber les substances, dont la nicotine. Certains le gardent quelques minutes, d’autres, des heures.