Porter des lunettes ou des lentilles de contact fait que vos yeux se détériorent plus rapidement. Non. Vos yeux peuvent s’habituer à porter des lentilles de contact ou des lunettes, mais celles-ci n’aggravent pas votre vision. Ce sont les yeux eux-mêmes qui déterminent la vitesse à laquelle ils se détériorent.

Les exercices oculaires vous aident à vous débarrasser de vos lunettes. Non. Aucun exercice oculaire ne peut vous soulager de votre myopie ou hypermétropie. Les exercices oculaires peuvent toutefois aider à résoudre certains problèmes musculaires oculaires.

Lire dans le noir est mauvais pour les yeux. Oui et non. Cela demande un effort supplémentaire à vos yeux, ce qui les fatigue plus rapidement. Mais c’est temporaire.

On entend mieux quand on est aveugle et on voit mieux quand on est sourd. Souvent. Le cerveau peut se réorganiser pour compenser la perte de sens.