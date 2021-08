Le cancer n’épargne malheureusement pas nos animaux de compagnie. Selon la vétérinaire Laeticia Cicchelero, un chien sur quatre développera un cancer au cours de sa vie et, chez les chiens de plus de 10 ans, le cancer est responsable d’un décès sur deux. Partant de ce triste constat, et de celui, nettement plus réjouissant, des immenses progrès réalisés par la science dans ce domaine, la vétérinaire experte en oncologie a mis sur pied www.oncowaf.be, un site internet dédié à toutes les personnes qui se posent des questions sur le cancer du chien.