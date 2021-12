La task force vaccination insiste sur le délai à respecter.

La campagne de vaccination anti-Covid concernant la troisième dose bat son plein actuellement en Belgique. Au total, 2,4 millions de Belges ont reçu leur "booster", ce qui représente 26 % au niveau de la population adulte. Mais ces derniers jours, la task force vaccination a remarqué un nouveau phénomène. Certaines personnes veulent ou prennent rendez-vous pour recevoir leur troisième dose avant le délai recommandé. "Mais on ne peut pas administrer la troisième dose sans respecter les intervalles. On vaccine donc pour la troisième dose uniquement chez les gens dont le schéma de primo-vaccination est complet. Pour la majorité de la population, ce sera entre janvier et février. Certains réservent des créneaux alors qu’ils ne sont pas encore éligibles mais ce n’est pas utile et pas recommandé non plus", rapporte Sabine Stordeur, co-responsable de la task force vaccination.