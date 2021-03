L’épidémie de Covid s’emballe à nouveau en Belgique. Plus de 3 000 infections quotidiennes en moyenne sont enregistrées et le cap des 5 000 a été franchi lundi. Déconfinera-t-on en avril, comme prévu? Rien n’est moins sûr. Les chiffres de l’épidémie de Covid sont en nette hausse du côté des infections et des hospitalisations. 3 052 nouvelles infections ont été enregistrées en moyenne chaque jour, entre le 8 et le 14 mars. "Quand on regarde cet indicateur, on voit que la courbe est repartie dans le mauvais sens après être restée un long moment sur un plateau. On peut comparer cette situation à une longue balade à vélo où on se sent épuisé lors d’un faux plat montant et on ne sait pas encore quand on aura une pente raide devant nous. Cela fait plus d’un mois que nous sommes dans cette situation, sur ce plateau montant", décrit l’épidémiologiste Niko Speybroeck.