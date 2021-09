: le témoignage glaçant de Julie.

On m’a psychiatrisée de force et c’est une expérience que je ne souhaite à personne. Ça m’est tombé dessus sans prévenir. En me levant le matin, je n’aurais jamais pu imaginer que je me retrouverais le soir dans une aile psychiatrique, et encore moins que j’y passerais cinq jours. J’en suis sortie mais j’en ai gardé des traces. Ça ne me quitte pas d’avoir subi ce que j’ai subi."

(...)