De nombreux médecins généralistes rapportent une forte hausse des infections respiratoires et des cas contacts Covid.

Au début du mois de septembre, la rentrée scolaire et le retour généralisé au travail vont en général de pair avec une vive circulation des microbes et donc une hausse des différents virus respiratoires. Et cette année, avec la levée des différentes mesures sanitaires, de nombreux médecins généralistes remarquent que ce phénomène s’est amplifié ces derniers jours. "Depuis lundi dernier, on remarque beaucoup d’infections un peu bizarres, souvent respiratoires et de nombreux cas contacts Covid, ce que je n’avais plus connu depuis longtemps", rapporte Bertrand Camus, médecin généraliste et médecin du sport à Thimister.