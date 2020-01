Le trouble déficitaire dit la TDA/H ne touche pas que les jeunes (voir ici). Les adultes sont bien souvent concernés par ce type de problème. La DH a récolté quelques témoignages qui démontrent les problèmes que cette maladie peut engendrer.

" Je suis sans arrêt sur la brèche, je participe à des tas d’activités, j’ai une tonne d’amis, je fais toujours au moins deux choses en même temps. Je me rends compte que ce comportement énerve mon entourage, mais je n’arrive pas à fonctionner autrement." (Lucie, 46 ans)

" J’essaie de me concentrer mais je suis sans arrêt distraite par le vol d’une mouche, des bruits de pas dans le couloir, un mail qui arrive. On parle de déficit de l’attention mais chez moi, c’est tout le contraire, je suis trop attentive, à tout et tout le temps ." (Ingrid, 42 ans)

" Chaque jour, j’oublie, j’égare temporairement ou je perds clés, lunettes, mon parapluie, mon manteau, ma voiture. Je passe ma vie à chercher quelque chose ." (Maxime, 26 ans)

" Mon travail est brouillon tant je m’enlise dans les détails ou zappe sans rien terminer. Comment on fait pour s’organiser ? " (Clémence, 22 ans)

" Je pense sans arrêt au passé ou à l’avenir. Je regrette mes choix. Je suis tellement obnubilé par mes pensées que je n’arrive plus à savourer le moment présent. " (Timothée, 38 ans)

" J ’ai la bougeotte dans ma tête. Je pense trop, tout le temps. Je vis dans un véritable tourbillon mental. À force d’imaginer le pire, je suis devenue terriblement anxieuse. " (Laurence, 31 ans)

"Je dis tout ce qui me passe par la tête sans tenir compte du moment ou de la pertinence de mes remarques. On me reproche sans arrêt d’être fatigante." (Charlotte, 49 ans)

" J’ai rencontré énormément de difficultés pendant ma scolarité et je me suis toujours sentie idiote. En fin de compte, je suis atteinte de TDA/H. Je ne suis ni lente, ni stupide. " (Clémentine, 43 ans)

"J’ai très bien réussi mes études. J’ai un excellent emploi. Mais avec l’arrivée des enfants et les responsabilités supplémentaires, mes stratégies compensatoires ont fini par s’effondrer sous la pression de la parentalité." (Catherine, 44 ans)