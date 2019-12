Avant d’être chargé du comité d’information des Alcooliques anonymes pour la Belgique francophone, Jean-Claude était lui-même dépendant à l’alcool. "J’ai commencé à être alcoolique à l’âge de 23 ans. Je buvais à côté de mes études. Je voyais l’alcool comme un produit qui me permettait de me désinhiber, de m’évader et d’aller plus facilement vers les filles. Je ne buvais pas par plaisir mais par nécessité, pour me sentir mieux socialement parlant."

(...)