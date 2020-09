Jean fait partie des 6 % de la population belge à souffrir de troubles anxieux sur les douze derniers mois.

À l’âge de 49 ans, Jean (*) a tout essayé pour mettre fin à sa plus grande phobie : le vertige. "J’ai vu que ça existait sur les réseaux sociaux et j’ai donc commencé la thérapie à la fin de l’année dernière. Mon souci, c’est d’avoir des vertiges dans ma vie de tous les jours. Dès que je suis un peu en hauteur, je suis dérangé. Je recule, je me crispe et je me sens alors très mal à l’aise." Depuis 2012, ce Bruxellois passionné de running a commencé les trails en altitude. Ce qui fut un élément déclencheur. "Quand nous passons proche du vide, je me sens alors attiré, c’est là que j’ai commencé à faire des recherches pour trouver le traitement adapté. C’est à ce moment-là que je ressens des maux de tête et des vertiges et tout mon corps se crispe. Cela a commencé à se produire dans de plus en plus de situations, j’ai donc décidé de faire quelque chose." Après avoir découvert la thérapie par la réalité virtuelle, ce Bruxellois décide donc de se lancer. "Au début, on a commencé par des séances très basiques. Je devais juste traverser une passerelle avec des murs autour, puis petit à petit on a retiré ces murs. J’ai alors dû traverser des pontons en hauteur, la passerelle était de plus en plus haute et ça m’a vite permis d’être plus souple dans mes jambes et d’être relax de manière générale", rapporte Paul.