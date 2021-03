La maladie, Jean-Philippe l’a stabilisée et aujourd’hui, il donne aux malades l’espoir de s’en sortir. Tout en restant vigilant car, dit-il "la maladie est toujours à mes côtés".

Jean-Philippe aura 39 ans en mai. Président de l’association de pair-aidance “En Route”, il rencontre régulièrement des patients atteints de schizophrénie suivis par des psychologues. Ses paroles, le partage constructif de son expérience très difficile sont positives, porteurs d’un réel espoir. Depuis peu, il coanime aussi des formations professionnelles pour les équipes médicales non psychiatriques, afin qu’ils appréhendent mieux les maladies d’ordre psychiatriques et la schizophrénie plus particulièrement. Cette pathologie si difficile à diagnostiquer et qui continue à faire peur car incomprise.