Santé Les innovations offrent plus de prévention et du temps retrouvé pour une meilleure relation patient/personnel soignant.

Chez Philips, désormais leader des technologies de la santé (exit lampes, télés et autres appareils électroménagers), la santé du futur, on s’en occupe aujourd’hui : 9,7 % des ventes de 2018 ont été investis en recherche et développement.

Cette semaine, la marque hollandaise vient de lancer Spencer, un "pilulier" automatique qui avertit la personne, délivre les comprimés et informe votre médecin qu’ils ont bien été pris.

(...)