Le gouvernement allemand vient d’allonger cette liste, en ajoutant une nouvelle mesure sanitaire : l’aération, qui permet de limiter la charge virale dans les lieux clos. "C’est peut-être l’un des moyens les moins chers et les plus efficaces, indique le virologue Yves Van Laethem. Elle ne touche que la transmission par micro-aérosols, cela ne change rien pour les gouttelettes. Contre le Covid-19, il est conseillé d’aérer au moins quinze minutes, trois fois par jour. Il faudrait même davantage se concentrer sur le fait d’ouvrir ses fenêtres, ventiler les pièces que sur leur désinfection, même si ce geste s’avère également efficace mais il est plus toxique et pas accessible à tout le monde". De là à faire passer cette mesure comme recommandation officielle ? "Cela fait partie des discussions, elle pourrait faire partie des recommandations du baromètre Covid qui devrait être prochainement publié", conclut-il.