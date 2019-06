L'Afsca a mené en 2018 106.143 missions de contrôle auprès de 55.098 opérateurs, ressort-il du rapport annuel de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) présenté vendredi.

C'est moins que les 116.285 missions effectuées l'année précédente. Le secteur de la viande a toutefois été davantage ciblé, à la suite du scandale Veviba. L'agence a aussi porté son attention sur les consommateurs notamment via un contrôle renforcé de l'étiquetage sur les allergènes. L'administrateur-délégué de l'Afsca Herman Diricks a justifié la diminution du nombre global de contrôles par une réduction du personnel ces dernières années. L'agence a toutefois augmenté ses missions de recontrôle d'un opérateur qui n'était pas en règle dans un premier temps. Dans le secteur de la viande notamment, les résultats sont positifs, indique l'Afsca. Ainsi, l'agence a constaté une amélioration des résultats de contrôle dans les abattoirs (+23%), dans les ateliers de découpe (+17%) et dans les entrepôts frigorifiques (+18%). De manière générale, dans l'ensemble des secteurs, 96,5% des 73.439 échantillons prélevés étaient conformes (96,4% en 2017).

En 2018, l'Afsca a également décidé de contrôler plus sévèrement le respect de la législation sur les allergènes, après une phase se sensibilisation de trois ans.

Le point de contact de l'Afsca a reçu, en 2018, 4.278 plaintes, dont 40% étaient fondées. Le top 3 des plaintes reçues et traitées porte sur l'hygiène, les méthodes de fabrication et conservation des denrées alimentaires et enfin, les toxi-infections alimentaires.