Ce syndrome est donc reconnu comme un nouvel effet secondaire du vaccin Janssen, tout comme il l'a déjà été pour l'AstraZeneca.

Il s'agit d'une affection très rare et grave qui provoque une fuite de liquide depuis les plus petits vaisseaux sanguins (capillaires), entraînant un œdème principalement dans les bras et les jambes, une hypotension artérielle, un épaississement du sang et un faible taux d'albumine (une protéine sanguine importante).

Trois cas relevés après l'administration du vaccin de Johnson & Johnson ont été examinés par l'EMA, dont deux ayant mené au décès du patient dans les deux jours. L'EMA rappelle toutefois que plus de 18 millions de doses du vaccin Janssen ont déjà été administrées dans le monde.

Très rares cas d'inflammation des parois cardiaques après le Pfizer et le Moderna

Des inflammations du myocarde ou du péricarde - deux couches des parois cardiaques - peuvent survenir dans de "très rares" cas après l'administration des vaccins anti-covid de Pfizer et de Moderna, a également indiqué l'Agence européenne des médicaments vendredi. Ces risques très rares de myocardite et péricardite sont donc reconnus comme effets secondaires possibles. Les symptômes peuvent varier mais comprennent souvent un essoufflement, des palpitations et des douleurs thoraciques.

Les cas observés sont principalement survenus dans les 14 jours suivant la vaccination, plus souvent après la deuxième dose et chez des hommes adultes plus jeunes. Dans cinq cas, la personne est décédée. Ces personnes étaient soit d'un âge avancé, soit atteintes de maladies concomitantes. Les données disponibles suggèrent que l'évolution de la myocardite et de la péricardite après la vaccination est similaire à l'évolution typique de ces affections, s'améliorant généralement avec du repos ou un traitement. L'EMA rappelle en outre que dans le seul Espace économique européen, plus de 177 millions de doses de Pfizer et plus de 20 millions de doses de Moderna ont déjà été administrées.

L'AstraZeneca et le Janssen sont eux aussi examinés concernant la myocardite et la péricardite, mais à ce jour, aucune relation de cause à effet n'a pu être établie avec eux.