"Nous constatons que ce phénomène se propage à l'étranger, par exemple aux États-Unis et au Royaume-Uni, où ces produits sont un succès. Ces e-cigarettes jetables sont souvent de couleur très criarde et sont proposées dans des magasins de proximité tels que les kiosques à journaux où la vérification de l'âge est souvent aléatoire. Le danger est - et nous le voyons déjà à l'étranger - que ces produits se retrouvent entre les mains de mineurs", a affirmé le président de Vapebel, Felix Rijkers, dans un communiqué.

"C'est une chose à laquelle nous sommes totalement opposés chez Vapebel. En outre, l'utilisation d'e-cigarettes jetables n'est en rien durable. Non seulement le plastique, mais également les batteries lithium-ion et les produits chimiques, sont tout simplement jetés, sans tri ni recyclage.

"Nous trouvons l'arrivée de ces produits jetables extrêmement inquiétante. Les produits proposés par les membres de Vapebel ont pour but d'encourager à arrêter de fumer. Et non pas d'inciter les mineurs. Nous désapprouvons totalement la vente de ces e-cigarettes jetables", a ajouté M. Rijkers.

Selon Vapebel, "ne pas fumer et ne pas vapoter est le meilleur geste pour sa santé".

"Cependant, pour ceux qui ne peuvent faire autrement, le vapotage est une alternative moins nocive que la cigarette traditionnelle et c'est ce groupe que Vapebel s'engage à informer et guider correctement", conclut le communiqué.