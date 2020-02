En 2012, la carrière de chirurgien de Jacques (prénom d’emprunt) va connaître une autre tournure. Depuis cette date, ce médecin est en procès après une erreur de diagnostic qui a causé de lourds dégâts auprès d’une patiente. "Dès lors, ma vie est devenue un cauchemar. J’ai enchaîné les dépressions et les arrêts maladie. Je n’arrivais plus à me regarder dans une glace, et même si l’affaire n’est pas bouclée, je me sens toujours coupable."