Des experts de la santé craignent de voir augmenter le nombre de jeunes dépendants à la nicotine.

Il n’aura fallu que quelques mois à la Puff, cigarette électronique jetable qui dégage des arômes fruités et sucrés, pour séduire un nombre immense d’adolescents et jeunes adultes en France et aux États-Unis.

Chez nous aussi, le produit lancé par deux Californiens commence à faire son bout de chemin.

Il faut dire qu’avec sa petite taille, son goût de bonbon et son prix abordable (on en trouve à partir de 8 euros), la cigarette électronique Puff a tout pour faire des ravages.

Inquiets de son succès galopant, des experts de la santé alertent aujourd’hui sur les dangers de cette nouvelle mode.