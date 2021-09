Christian Gérard a commencé à souffrir de migraines dès l’âge de 10 ans. À l’époque, il fait face à l’incompréhension et aux clichés liés à cette maladie. "À cet âge, on me disait que c’était une crise de foie. J’avais des nausées, des vomissements, c’était davantage digestif. Cela m’empêchait de jouer et le remède efficace était de m’enfermer dans le noir pendant quatre heures. J’ai consulté plusieurs médecins mais aucun ne comprenait ce qui m’arrivait. Mes amis et mon entourage faisaient également régulièrement part de leur incompréhension. En tant que migraineux, on se sent souvent isolé et incompris".

Agé de 68 ans, Christian a dû attendre plus de 15 ans avant de recevoir le bon diagnostic . "C’est réellement à mes 25 ans qu’on a mis le nom de la migraine dessus, j’ai alors pu consulter un spécialiste. Il faut dire qu’il y a beaucoup de clichés et de manque de connaissance liée à la migraine même si c’est beaucoup mieux documenté aujourd’hui", note-t-il.