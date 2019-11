Elle repointe le bout de son nez enrhumé et il faut s’en méfier. Cette maladie peut être bénigne comme redoutable.

La grippe sera-t-elle coriace cette année ? On n’en sait encore rien ! "On a une idée des souches qui vont contaminer la population mais on ne connaît jamais leur virulence avant que le pic ne soit atteint. Ni leur contagiosité", explique le médecin généraliste Thierry Van der Schueren.

La grippe est une infection respiratoire d’origine virale, extrêmement contagieuse. Chacun peut d’ailleurs s’en souvenir ! On éternue, on tousse, on a le nez bouché, on est à bout de fatigue et comme si ça ne suffisait pas, on frissonne d’une forte fièvre à laquelle on ajoute douleurs musculaires et articulaires... "La moyenne statistique est claire : un Belge attrapera la grippe tous les huit ans. Mais les professions en contact avec un public nombreux ont bien plus de risques de la contracter", remarque le docteur.

