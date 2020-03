Le Covid-19 est désormais une pandémie, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Son directeur général Tedros Adhananom Ghebreyesus a annoncé mercredi à Genève ce nouveau statut.

Cette situation "ne change pas" la réponse que l'organisation apporte, a-t-il déclaré devant la presse, déplorant "une telle attention sur un mot" depuis des semaines. Et d'appeler au calme. "Chaque branche et chaque citoyen doit être actif", a affirmé le directeur général. M. Tedros s'est dit alarmé par l'augmentation du nombre de cas et du nombre de pays affectés. Mais aussi par celui de l'"inaction".

Depuis deux semaines, le nombre de cas en dehors de la Chine a été multiplié par 13 et celui de pays affectés par trois.

Selon l'OMS, une pandémie correspond à "la propagation mondiale d’une nouvelle maladie dans le monde entier, en l'absence d'immunité dans la grande majorité de la population."