2021 commence bien. Depuis presque un an, le Covid-19 bouscule notre vie, mais aussi notre mort… Le bureau fédéral du plan nous apprend que la vie moyenne des Belges a reculé de dix mois. Ce phénomène vient en effet stopper le rallongement de l’espérance de vie en Belgique, « qui augmente régulièrement de 2,5 mois par an, et ce depuis 1992 », selon le rapport. Les éléments avancés par le BFP mettent en avant le caractère extraordinaire de la situation sanitaire et économique du pays. Un scénario « spécifique à la pandémie de Covid-19 » a été établi pour contextualiser cette baisse de l’espérance de vie, et l’expliquer par plusieurs facteurs.

Une mortalité galopante…

Depuis le début de l’épidémie, le Covid-19 a déjà causé la mort d’environ 20 470 personnes en Belgique. Un chiffre qui entraîne une surmortalité (taux de mortalité anormalement élevé) de 14 % cette année, selon le Bureau fédéral du plan. On estime à environ 127 800 le nombre de décès toutes causes confondues en 2020. Sans le Covid, ce chiffre aurait dû être, d’après le BFP, de 111 800. Même si la grande majorité des victimes du coronavirus ont plus de 65 ans, cette funeste vague de décès entraîne avec elle une chute de notre espérance de vie qui, toujours selon les études menées par le Bureau fédéral du plan, passerait de 81,8 ans en 2019 à 80,9 ans aujourd’hui. Dix mois de perdus. Pourtant les spécialistes se montrent plutôt positifs quant au vieillissement de la population sur le moyen et court terme, tant ce phénomène de surmortalité est intrinsèquement lié à la flambée du Covid-19 sur notre territoire. La possibilité pour que la vie des Belges se rallonge à nouveau est donc fortement envisagée.

…mais pas que

D’autres facteurs participent également à ce recul de notre espérance de vie. C’est notamment le cas de la fécondité qui, depuis 2009, ne cesse de baisser. Un sentiment d’incertitude est partagé par de plus en plus de ménages belges, qui voient en cette crise sanitaire une période peu propice pour faire des enfants.

Au niveau démographique, on observe que le Covid a lourdement impacté la croissance de la population belge, dépendante des mouvements humains entre la Belgique et l’étranger. Un flux international très perturbé par l’épidémie, puisque la plupart des activités au sein même du pays ont diminué.